Yeni havalimanı
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Üçüncü havalimanının uluslararası kodları belli oldu

Yeni havalimanının uluslararası kodları belli oldu

Gelecek yıl açılışı yapılması planlanan İstanbul Üçüncü Havalimanı için uluslararası kodlar belli oldu. Havalimanı, Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) kodu olarak halen Atatürk Havalimanı´nın kullandığı IST kodunu aldı. Havalimanının Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) kodu ile LTFM olarak belirlendi

28.11.2017 - 15:55 | Güncelleme: DHA

IATA´nın belirlediği ve üç harften oluşan kodlar, tüm biletme, uçuş bilgi işlemlerinde kullanılıyor. Halen Atatürk Havalimanı´nın kullandığı IST´in yeni havalimanına verilmesiyle geçiş sırasında herhangi bir teknik sorunun yaşanmaması hedefleniyor. Ayrıca IST, İstanbul´u temsil etmesi de yeni havalimanının tanıtılmasına olumlu katkı sağlayacak.

LTFM KULLANILACAK

Yeni havalimanında kullanılacak ikinci kod olan LTFM ise ICAO yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kodu. Burada ise dört harften oluşan kodlar kullanılıyor. Havalimanına çekilen uçuş planları başta olmak üzere bu kod ICAO nezdinde tüm dünyaya bildiriliyor. İstanbul´un yeni havalimanının ICAO kodu LTFM. Yani L harf, Türkiye´nin içinde bulunduğu bölgeyi, T Türkiye´yi ifade ediyor.

SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), yeni havalimanına geçişin hızlandırılması ve hava trafiğinin aksaksız sürdürülmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, simülasyonun toplam 8 hafta süreceğini açıkladı:

"Geçtiğimiz ekim ayında başlayan ve Ocak 2018´e kadar planlanan toplam 8 hafta sürecek simülasyonlarda, Hava Trafik Kontrol Personelinin tamamen yenilenen Hava Sahasına adaptasyonu hedefleniyor. Dördüncü haftasına giren ve Uluslararası düzeyde ilgi gösterilen simülasyonlara, bugüne kadar Avrupa´daki muhtelif hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından ziyaretler düzenlendi"

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