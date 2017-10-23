Udinese: 2 - Juventus: 6

Perica'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Juventus, 14. dakikada Samir'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.



20. dakikada Khedira'nın golüyle 2-1 öne geçen Juventus'ta Mario Mandzukic 26. dakikada 2 sarı kart görerek oyun dışında kaldı.



10 kişi kalan Juventus ilk yarıyı 2-1 önde tamamlarken, Udinese 47. dakikada Danilo'yla bulduğu golle skoru 2-2 yaptı.



Siyah-Beyazlılar, 52'de Rugani, 59 ile 87'de Khedira ve 90'da Pjanic'le skoru 6-2 yaparak 3 puanın sahibi oldu.



Karşılaşma sonrası puanını 22'ye çıkaran Juventus 3. sıraya yerleşti, 6 puanlı Udinese ise 15. sırada kaldı.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Chievo 3-2 Verona

Atalanta 1-0 Bologna

Benevento 0-3 Fiorentina

Milan 0-0 Genoa

SPAL 0-1 Sassuolo

Torino 0-1 Roma

Lazio 3-0 Cagliari

Udinese

juventus