UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı yapıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkan vekilliğini yürüttüğü UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesinin olağan toplantısına, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve komite üyelerinin yanı sıra TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile stadyum ve güvenlik uzmanları katıldı.

Toplantıda Avrupa futbolundaki stadyum ve güvenlik konuları, yeni stadyum talimatı ve güvenlik konularındaki Avrupa Birliği ile UEFA ilişkileri ele alındı.

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine, TFF'nin e-bilet sistemi hakkında brifing verilirken, Servet Yardımcı, üyelere isimlerinin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Toplantıdan sonra UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili Servet Yardımcı ve komite üyeleri, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdi.

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