Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı için bekleyen izleyicilerin bekleyişi sona erdi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki gelişmeler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Ufak Tefek Cinayatler'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 8. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYATLER 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 7. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

İzleyicilerin merakla beklediği İstanbullu Gelin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın başında Merve, Pelin'e "Bir dakika, sen niye böyle dimdiksin? Hiç hayra alamet değil, gel istersen otur." demesi üzerine Pelin, "Ne saçmalıyorsun Merve sen?" dedi ve ikili arasında küçük bir gerilim yaşandı.

Öte yandan oje süren Oya, "Bakalım beğenecek mi?" diye söylendi ve "Kim?" sorusu üzerine de "Sevgilim" dedi. Oya'nın sevgilisinin olduğu haberi kısa sürede diğer kızlara da ulaştı.

Fragmanda Oya'nın sevgilisinin akşam yemeğine geleceği haberi üzerine Merve, kuşkulu bir şekilde Oya'nın sevgilisini görmek için sabırsızlanıyor. Son sahnede ise Merve'nin Serhan'ı gördüğü sahne, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 7. BÖLÜM

Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin’e boyun eğdirmek ve Arzu’yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?

Pelin bir defa gücün tadına varmışken geri adım atar mı?

Arzu aldatıldığını bunca zamandır bilip de ona söylemeyen Merve’yi affedebilir mi? Öte yandan Mehmet, Burcu’ya da Sarmaşık’tan ev almaya kalkınca ortalık iyice karışıyor!

Merve’nin halletmesi gereken esas meselesi ise, Oya! Oya’ysa önüne geçemediği bir aşka kendini kaptırmak üzere.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı