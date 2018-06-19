A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hedeflerinin B Grubu'nu lider bitirmek olduğunu söyledi.

B Grubu'nun son iki maçında 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara'da karşılaşacak milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Başantrenör Ufuk Sarıca, çok önemli 2 maç oynayacaklarını vurgulayarak, "İlk amacımız 4 galibiyete ulaşıp grubu birinci bitirmek. Dünya Kupası'na gitmek için avantajlı konuma gelmek lazım. Bu iki maçı kazanırsak, İspanya da Slovenya'yı yenerse ikinci turda İspanya'dan sonra en avantajlı takım oluruz. Herkes Dünya Kupası'na katılmaya odaklandı. Öncelikle bu iki maçı kazanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk pasaportu alan ve aday kadroya ilk defa çağrılan Scottie Wilbekin'ın bu sezon Darüşşafaka'yla ULEB Avrupa Kupası'nı kazandığını ve En Değerli Oyuncu (MVP) seçildiğini hatırlatan Sarıca, "Geçen yıl bir sakatlık talihsizliği yaşadık. B planımız olmalıydı ve Wilbekin'ı kadroya aldık. Bir alışma dönemi olacaktır. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da NBA'den buraya gelmeleri bizi mutlu ediyor. Semih Erden, Barış Ermiş gibi tecrübeli arkadaşlarımız var. Genç oyuncularımız da var. Bir yapılanma içerisindeyiz. Bu yapılanma içerisinde Dünya Kupası'na da katılırsak ne mutlu bize. İnşallah bunu da yapacağız." şeklinde konuştu.

Ankara'da ilk defa milli formayla sahaya çıkacak Wilbekin ise "Çok heyecanlıyım. Türkiye formasıyla sahaya çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA'DA YALNIZ KALMAYACAĞIZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ilk yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankara’da oynanacak olan maçlar öncesinde oyuncuların, özellikle Ankara’daki taraftarlara çok güvendiğini aktaran Hidayet Türkoğlu, “Oyuncuların hepsinin Ankara halkına ve seyircisine güveni tam. Dilerim ki takımı yalnız bırakmayacaklardır ve müthiş bir atmosfer olacaktır. Biz yıllardır her zaman enerjimizi taraftarından alan bir takım olmuşuzdur. Ankara halkı da takımı yalnız bırakmayacaktır ve bu enerjiyle iyi bir performans sergileyeceklerdir” diye konuştu.



“SCOTTIE WILBEKIN DOĞRU TERCİH”



Scottie Wilbekin’in Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Takım’a dahil olması hakkında da konuşan Hidayet Türkoğlu, “2017’de Ali Muhammed’in bir sakatlık süreci vardı ve Milli Takım’la birlikte olamadı. Bir arkadaşa daha ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Bu süreçte Scottie’nin doğru tercih olduğunu gördük. Biz de süreci başlattık. Bu süreci hızlı şekilde gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kısa sürede arkadaşımız Milli Takımımızla birlikte. Eylül ayındaki kadro nasıl olacak bilemem ama elimizde 2 opsiyon olacak. Ufuk hoca ve ekibi hangi oyuncuyu isterse kadroya dahil edecektir. Bu süreçte Scottie’yle devam ediyorlar ama Ali Muhammed de çok değerli bir oyuncu bizim için. Ufuk hoca bunun cevabını daha iyi verecektir. Sezonun uzun olması, yorgun olması gibi etkenler vardır. Çağrıldığı zaman tekrar Milli Takım’ın parçası olmak isteyecektir” ifadelerini kullandı.



“BÜTÜN TAKIMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yönetim olarak basketbolculara başarılar dileyen Türkoğlu, “Onlara inancımız tam. 28 Haziran ve 1 Temmuz’da 2 galibiyet elde ederek bir sonraki tura daha avantajlı gideceklerdir. Hepimizin hedefi Dünya Şampiyonası’na gitmek ve avantajlı gitmek. Bu nedenle bu 2 maç çok önemli. Sakatlıksız ve başarılı bir yaz diliyorum ve sonrasında eylül ayı için bir araya geliriz. Ve o anın umarım daha büyük heyecanı olur. Çünkü istediğimiz hedeflere daha çok yaklaşmış olacağız. Bu zamana kadar bizim yanımızda olan tüm kulüplere teşekkür etmek istiyoruz. Kış sürecinde ister istemez bir sürü dedikodular dönüyordu. Ama her süreçte oyuncuları, milli takımın bir parçası olarak yolladılar. Bu tip şeyleri birlikte hareket ettikçe başarabiliriz. Değerli kulüplerimizin değerli oyuncuları şu anda Milli Takım’da. İlk hedefimiz önümüzdeki 2 maçı kazanıp 2. Tura avantajlı şekilde gitmektir” diyerek sözlerini tamamladı.