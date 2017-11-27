Uğur Akkuş'un yengesi Şenay Akkuş polis koruması istedi

Yenge Akkuş, Şallı'yı uyararak "Ebru o aileden uzak dursun çünkü o ailede şiddet var. Ben de eşimden şiddet gördüm ve boşanma aşamasındayım. Tam altı aydır boşanmaya çalışıyorum" demişti.

Günaydın'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Şenay Akkuş, Şallı'ya uyarısı nedeniyle başta Uğur Akkuş olmak üzere eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürmüştü.

Uğur Akkuş'la ilişki yaşayan Ebru Şallı'ya "O ailede şiddet var, uzak dur" diye uyarıda bulunduğu için Akkuş Ailesi tarafından tehdit edildiğini söyleyen yenge Şenay Akkuş'a polis koruması verildi.

Yenge Akkuş'un iddiaları sonrası İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak genç kadının korunması talep edildi. Savcı, korunan Akkuş'un "Can güvenliğimden endişe ediyorum" şeklindeki şikayetini ise takipsizlikle sonuçlandırdı.

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