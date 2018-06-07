Ukrayna: 3 - Türkiye: 2

Salon: Beden Eğitimi Koleji

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Oleksiy Skibitskyy (Ukrayna)

Ukrayna: Semeniuk, Kovalchuk, Plotnytskyi, Drozd, Tevkun, Kovalov (Fomin, Didenko, Viietskyi, Rohozhyn, Brova )

Türkiye: Mustafa Koç, Oğulcan Yatgın, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Adis Lagumdzija, Abdullah Çam (Burak Mert, Alperay Demirciler, Baturalp Burak Güngör, Murat Yenipazar, Gökhan Gökgöz, Vahit Emre Savaş, Mert Matic)

Setler: 31-29, 23-25, 23-25, 25-19, 15-11

Süre: 131 dakika (35, 27, 26, 28, 15)

Milliler, Ukrayna'nın Ivano Frankivsk şehrindeki Beden Eğitimi Koleji'nde oynanan mücadelede rakibine 31-29, 23-25, 23-25, 25-19 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 13 puanla lider olarak tamamladı.

A Erkek Milli Voleybol Takımı, 13-14 Haziran'da Çekya'nın Karlovy Vary şehrinde yapılacak Dörtlü Final'de ev sahibi ülkenin yanı sıra Estonya ve Portekiz ile mücadele edecek.