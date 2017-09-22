Ülker gözünü dünya devine dikti

Pladis CEO'su Cem Karakaş Reuters'a "Nestle'nin ABD'deki atıştırmalık sektörü varlıklarını inceliyoruz" dedi.



Nestle'nin ABD atıştırmalık varlıkları arasında Butterfinger, Crunch ve 100 Grand gibi kitlesel pazarlara hitap eden markalar bulunuyor.



Pladis'in bu teklifi, kitlesel markalardan daha iyi performans gösteren üst gelir grubunu hedefleyen stratejisinde değişiklik olduğuna işaret ediyor.

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