ultrAslan'dan koreografi açıklaması

Galatasaray'ın tribün gruplarından ultrAslan, dünkü koreografiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
AA'nın haberine göre ultrAslan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Derbide yaptığımız koreografi ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilen deli saçması iddiaları maçın sonucu iyi olsa kahkaha atarak izlemek isterdik. Ancak koreografimiz tüm dünyada ses getirirken ülkemizde sosyal medyadan etki yaratmaya çalışan algı mühendislerine ve bu algıların peşinden giderek aldananlara fırsat vermemek adına açıklama yapma gereği doğmuştur." denildi.
Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilen koreografinin geçen sezon Bursaspor ile deplasmanda yapılan maçta açılan pankarttan esinlenildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Geçtiğimiz yıl Bursa'da açtığımız 'Si̇z di̇z çöktüğünüz i̇çi̇n onlar büyük görünüyor, ayağa kalk' pankartı hem takımımızın son i̇ki̇ sezonda içinde bulunduğu durumu çok iyi yansıtması hem de çok iyi ifade edilmesi açısından çok fazla beğeni aldı. Fikstürün belli olmasının ardından Fenerbahçe maçında koreografi yapma kararı alındı ve bu beğenilen slogan üzerinden ortaya konulan görsel şölen gerçekleşti. Aylardır çalışmaları süren bir tribün şovunun, birkaç gün öncesinde konuşan, takip etmediğimiz bir 'Şarlatanın' sözleriyle bağdaştırılma çabası kardeşlerimizin emeklerine saygısızlık olduğu gibi Türk halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Paranoyaklığın zirvesidir."
Geçmişte Baba filmi, Fred Çakmaktaş, Street Fighter oyunundan esinlenilerek koreografiler yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünyaya mal olmuş meşhur figürleri görselleştiren tribünümüz, son koreografide de dünyada ses getirmesi amacıyla Rocky Balboa figürünü kullanmıştır. Bu figür üzerinden saldırılarına devam eden şuursuz kitle ilgili filmin halen tüm mecralarda gösterildiğini unutmaktadır. Hayatının her anında siyasetten nemalanmak için başkalarını karalamaya çalışan omurgasızların, şartlar ne olursa olsun yıllardır devletin ve milletin yanında, bölücülerin ve teröristlerin karşısında aslanlar gibi duran ultrAslan'ı hedefe koyması şaşırtmadı. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz milli refleksleri, ay-yıldızlı koreografiyi, sayısız pankartı, yurdun her köşesinde millet evlatları için açtığımız kütüphaneleri ve sayısız işi görmezden gelen bu şarlatanlar, yıllardır bulaştıkları pislikleri bize atmaya çalışırken aslında o çamur deryasının içinde nasıl boğulduklarını resmetmektedir."
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