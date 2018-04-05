Uluslararası Af Örgütü, Twitter’ın en büyük sorularından birisi olan sözlü tacizi azaltmak için yeni bir inisiyatif başlattı.
İnsan hakları örgüttü tarafından duyurulan Trol Devriyesi projesi, sosyal ağda kadın gazetecilere, aktivistlere ve politikacılara yönelik yazılan taciz içerikli tweet’leri bulacak ve analiz edecek gönüllülere ihtiyaç duyuyor.
Trol Devriyesi’nin kısa vadeli hedefi taciz içerikli ve rencide içerikli tweet’lerin ortak özelliklerini saptayarak bir raporda yayınlamak. Örgüt uzun vadede ise devriyenin elde ettiği bulguları, bu tarz tweet’leri herhangi bir insan gözetimine gerek kalmadan otomatik olarak saptanmasını sağlayacak bir algoritma geliştirmesi için Twitter’la paylaşmak ve bu konuda sosyal ağ ile iş birliğine gitmek.
TWITTER ÜZERİNDE BASKI KURACAK
Uluslararası Af Örgütü, iki hafta önce başlattıkları #ToxicTwitter kampanyasıyla, sosyal ağı platformdaki taciz vakalarına karşı gerekli hamleleri yapmadığı gerekçesiyle baskı altına almaya çalışıyor. Örgütün teknoloji ve cinsiyet araştırmacılarından Azmina Dhordia, “Twitter’a bunun ne kadar büyük bir problem olduğuna ve farklı kimlikten kadınalrı nasıl etkilediğine dair sunabileceğimiz ne kadar çok delil olursa, bu soruna karşı hemen harekete geçmeleri gerektiğine dair şirket üzerinde daha fazla baskı kurabiliriz.” diyor.
İki hafta önce başlayan #ToxicTwitter kampanyası, Twitter’ı platformdaki kadınlara karşı taciz ve nefret içerikli paylaşımlara karşı şirketin gerekli hamleleri yapmadığına dikkat çekiyor. 77 sayfalık bir araştırmaya dayanan kampanya, sosyal ağdaki kadınların maruz kaldığı çevrimiçi tacizlerin incelendiği 16 aylık bir araştırmanın vahim bulgularını gözler önüne sermişti.
Twitter geçtiğimiz ay platformdaki taciz ve saldırgan içerikli paylaşımlara karşı yeni kurallar geliştirdiğini duyurmuştu. Dhordia ise Twitter’daki sorunun kural eksikliğinden değil, sosyal ağın kurallarını ideal şekilde uygulamamasından kaynaklandığına dikkat çekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.