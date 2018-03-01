Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oyuncu, aşk hayatıyla ilgili soruları “Kızımın yanında bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşulanları aklına kaydediyor. Başka zaman bu iddiaları konuşuruz” diyerek geçiştirdi.

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