Kasımpaşa Antalyaspor maçı hakemi Ümit Öztürk'ün yardımcısı Serkan Tokat'ın itirafı damga vurdu!

Bu sezon hakemlerden çok çeken Kasımpaşa son oynadığı Antalya maçında yine bir skandala kurban gitti... Hakemlerin her geçen gün kötüye gitmesi Türk futbol kalitesini daha da aşağıya çekerken cuma gecesi Antalya’da yaşananlar tam bir komedi filmi tadındaydı...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, kararlarıyla maça damga vurmayı başardı.51. dakikada daha önceden sarı kartı bulunan Antalyalı oyuncu Harun’un, kasımpaşalı Pavelka’nın aşil tendonuna basması, kamuoyunun aynı görüşte birleştiği gibi ikinci sarıdan kırmızıyı gerektirirken hakem Öztürk olayı sadece faul vermekle geçiştirdi. Bu pozisyon için maçın 4. hakemi Serkan Tokat’ın Kasımpaşa kulübesine dönüp “Tamam, sarı kart” demesine karşın orta hakemin hiç oralı olmaması durumun vahametini gözler önüne serdi.

2 dakika sonra sarı kartla alakası olmayan bir pozisyonda Kasımpaşalı Murillo’nun ikinci sarıdan oyundan atılması ise hakem Ümit Öztürk’ün maça art niyetli bir şekilde çıktığının kanıtıydı. Antalya 10 kişi kalacakken 11’le devam etti. Kasımpaşa ise 11 kişi devam etmesi gerekirken hakem skandalı yüzünden 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Ümit Öztürk