Türkiye'de resmi olarak ilk kez kullanılan Video Hakem Uygulaması’nda (VAR) hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Fırat Aydınus’la telsizle konuştu. Kardeşler, pozisyonu kendisi de izleyip beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebep olan Ümraniyeli Oğuz Ceylan da maç sonu “VAR için geç bile kalındı. Karar doğruydu. Net penaltıydı” dedi.

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