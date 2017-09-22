Umut Bulut: Başarıda pay sahibi olabilmek için çok çalışıyorum

Süper Lig'de, forma giydiği son iki maçta iki kez rakip fileleri havalandıran ve Kayserispor'un galibiyetlerinde önemli rol oynayan tecrübeli golcü Umut Bulut, takımının başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi.
Süper Lig'de 15 sezon forma giyen ve çıktığı 401 maçta 141 kez gol sevinci yaşayan Kayserispor'un deneyimli futbolcusu, yeni sezona iyi bir başlayıp takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Umut Bulut yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını, bu gidişatı ilerleyen haftalara taşımak istediklerini kaydetti.
Son iki sezonda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'un bu sezon hedefinin üst sıralar olduğunu belirten Umut, "Lige iyi başladık, iyi gidiyoruz. Puan cetvelinde de iyi durumdayız. İnşallah bu oyunumuzu, istikrarımızı önümüzdeki haftalara da taşırız. Bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Kasımpaşa karşısında elimizden geleni yapıp puan ya da puanlar almak istiyoruz." dedi.
Transfer döneminde takımlarına çok sayıda yeni oyuncu katıldığını, gelenlerin çabuk uyum sağladığını ifade eden deneyimli futbolcu, şöyle devam etti:
"Zaten kurulu bir takımımız vardı, gelen arkadaşlar da iyi uyum sağladı. Bir uyumsuzluk yaşamadan onlar da takıma en kısa sürede adapte oldu. Galibiyetler de üst üste gelince takımın morali arttı. Geniş kadromuz var ve bu kadronun ligde başarılı olacağına inanıyorum. Bu başarıda ben de pay sahibi olabilmek için çok çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Taraftarlarımıza ve futbolseverlere güzel maçlar izletmek istiyoruz ve bunu da başardığımıza inanıyorum."
"İNŞALLAH GOLLERİM DEVAM EDER"
Umut, son iki haftada attığı gollerle takımın başarısına destek verdiğini dile getirerek, bu performansını sürdürmek istediğini belirtti.
Güçlü ve top hakimiyeti yüksek bir orta sahaya sahip olduklarını, bu bölgedeki arkadaşlarının desteği ile gollerinin devam edeceğine inandığını aktaran Umut, "İki haftadır gol atmak nasip oldu. İnşallah gollerim devam eder. Elimden geleni yapıp, hem kendimi hem de Kayserispor'u daha üst seviyelere çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
- umur bulut
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