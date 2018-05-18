Universidad de Chile - Palestino sahaya çıkıyor

Universidad de Chile ve Palestino, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Universidad de Chile 25 puanla 4. sırada, Palestino 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Universidad de Chile son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 173 kodlu maçı oynayanlar; Universidad de Chile galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Palestino galibiyet oranı 3.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Universidad de Chile son hafta oynanan Santiago Wanderers maçında 0-1 kazandı.

Palestino ise Universidad Concepcion karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Universidad de Chile, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 8 gol yedi.

Palestino, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palestino 8 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.