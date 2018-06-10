Universitario - Inti Gas Ayacucho maç önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Universitario, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Inti Gas Ayacucho takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. Universitario 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Inti Gas Ayacucho 1 puanda ve 16. sırada. Universitario son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Inti Gas Ayacucho, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da Universitario kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Inti Gas Ayacucho kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Universitario son haftadaki Sport Rosario müsabasında 1-2 yenildi.

Inti Gas Ayacucho, Universidad San Martin karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universitario, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Inti Gas Ayacucho, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.