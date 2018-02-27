Florida’da görülecek dava dosyasına göre, Wright ile Dave Kleiman birlikte ortak bir Bitcoin madenciliği şirketi kurdu ve 550 bin ile 1,5 milyar arasında Bitcoin çıkardılar. Ailenin iddiasına göre, Kleiman’ın hayatını kaybetmesinin ardından Wright çıkardıkları Bitcoin’lerin kayıtlarını değiştirerek tarihlerini geriye aldı. Düzenlenen belgelerde ortağının herhangi bir kâr payı olmadığı görünüyor.

Kleiman’ın ailesi bugünkü değerleri 10 milyar dolar civarında olan Bitcoin’lerin iadesini istiyor. Öte yandan, Wright’ın evinin vergi suçu yüzünden Avustralya polisi tarafından basıldığı ve Bitcoin’leri vergi borçlarını kapatmak için kullanmış olabileceği iddia edildi.

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Dava dosyasında Kleiman ailesinin iddialarını destekleyecek birçok kanıt olduğu da gelen bilgiler arasında. Mahkemede sergilenen bir e-postada, Wright eski ortağının kardeşine Kleiman’a ait 300.000 Bitcoin’inin kendisinde olduğunu kabul ediyor. Ancak şirketin giderleri için para harcadıklarını belirtiyor.

Bitcoin’in Satoshi Nakamoto lakablı yaratıcısının gerçek kimliği gizemini korumaya devam ediyor. Bitcoin’i kripto para milyarderleri Craig Wright ile Dave Kleiman’ın birlikte yarattıkları yönünde iddialar söz konusu. 2009 ile 2013 yılları arasında Bitcoin’den milyarlarca dolar kazanan ikilinin, uzunca bir süre ailelerine Bitcoin’le alakalarını açıklamadıkları da dava dosyasında yer bulan detaylar arasında.