Olacak O Kadar’ın başarılı oyuncularından tiyatrocu Ahmet Çevik’ten kötü haber geldi.

Yakın dostu ünlü sanatçı Onur Akay, Ahmet Çevik’in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tad ve koku alma duyularını kaybettiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu.

Akay, ameliyat sonrası Çevik’i ziyaret ederek fotoğraflarını çekti ve Twitter adresinden paylaştı. Ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akay, “Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tad ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar!” ifadelerini kullandı.