Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Orçun' karakteriyle üne kavuşan oyuncu Burak Alkaş, TFT Televizyon Film ve Yapım şirketinin yapımcılığını üstlendiği 'Yeşil Deniz' isimli dizide oynadı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, dizide 'Müezzin Cemil' rolünü oynayan Alkaş, 30 Mayıs 2016'da sona eren dizideki ücretini, yapım şirketinin verdiği çekle aldı. Ancak Alkaş; yapım şirketi sahibi Mürüvvet Ayfer'in, Mayıs ayında biten dizinin ücretini Eylül ayı geçmesine rağmen ödemediğini ve kendisine verilen çekin karşılıksız çıktığını iddia etti.

Ardından Alkaş, sosyal medyada, "TFT yapım karşılıksız çek vererek beni dolandırdığı için dava açıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. Mesaj sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Mürüvvet Ayfer, ödemenin yüklü miktarının yapıldığını, geriye kalan kısmın ise bankada meydana gelen bir sorun nedeniyle ödenmediğini belirterek kendisine iftira atıldığını savundu. Ayfer'in şikayeti üzerine Burak Alkaş hakkında soruşturma açıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, ödemenin yapılmadığını ve çekin karşılıksız çıktığını ileri sürerek sinirle böyle bir paylaşımda bulunduğunu ama kısa süre sonra sildiğini söyledi. Soruşturma sonunda Alkaş hakkında hakaret suçundan iddianame düzenlendi.



580 LİRA ÖDEYECEK

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Alkaş, olayı kabul ederek kendisinin parasını alamadığını ve bu sebeple paylaşımda bulunduğunu tekrarladı. Duruşmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı ve sosyal medyada yapım şirketi hakkında paylaştığı hakaret içerikli mesaj nedeniyle Alkaş'a 3 ay 15 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi alan ünlü oyuncu, 580 lira para cezası ödeyecek.