Anadolu Ajansı’nın haberine göre, stajyer oyuncu olarak 1975'te ayak bastığı ve 2004 yılında emekli olduğu İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Konak Sahnesi'ne getirilen Özdemir'in naaşı, sahnedeki platformun üzerine konuldu. Burada sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri Özdemir'e veda etti, duygularını, anılarını paylaştı.



Kariyerine başladığı sahnede İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Turan Özdemir gibi usta bir oyuncuyu kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, Özdemir'e kariyerine başladığı sahnede veda ettiklerini söyledi.



Yönetmen Talip Karamahmutoğlu da Turan Özdemir ile bazı projelerde birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Aksi ve zor bir adamdı, kavga etmek ve film çekmek en çok yaptığımız işti. Çabuk sinirlenirdi ama bir insanın kalbini bir kere kırsa bin kez de gönlünü alırdı." dedi.



Sınıf arkadaşı olan oyuncu Tomris Çetinel ise Özdemir'i anlatırken gözyaşı döktü. Çetinel, "Birlikte mezun olduk ve 43 yıl önce iki stajyer oyuncu olarak bu tiyatronun kapısından girdik. İlk oyunumuzu birlikte oynadık. Sınıf arkadaşı olmamıza rağmen ben onun annesini oynadım Lodos oyununda. Buna çok gülerdi. Yakışıklı ve hoş bir delikanlıydı. Ne acı ki 43 yıl sonra ona burada hoşçakal diyoruz." diye konuştu.



Turan Özdemir'in eşi Müzeyyen Özdemir de törenin ardından eşinin sahnedeki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Müzeyyen Özdemir, "Neden böyle bırakıp gittin, beni nasıl bırakıp gittin. Sen benim hayatımda her şeyimdin. Bir sürü yapacak işlerin vardı, planların vardı. Duyuyor musun beni, nasıl bırakıyorsun bizi, bu kadar sevinini nasıl bırakıyorsun." ifadelerini kullandı.

Turan Özdemir'in naaşı, Konak Sahnesi'ndeki törenin ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konularak, Muğla'nın Yatağan ilçesine gönderildi.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat. Turam Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından sonra kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.

Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yaptı. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.

10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

TURAN ÖZDEMİR'İN FİLMLERİ

2011 - Pis Yedili

2010 - Geniş Aile

2009 - Gölgedeki Renkler

2009 - Babam Büfe

2008 - Üvey Aile

2008 - Mevlana Aşkın Dansı

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yağmurdan Sonra

2007 - Adem'in Trenleri

2007 - Mavi Gözlü Dev

2007 - İki Yabancı

2005 - Dondurmam Gaymak

2004 - Kadın İsterse

2004 - Cennet Mahallesi

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2002 - Çekirdek Aile

2002 - Aslı ile Kerem

2001 - Tatlı Hayat

TURAN ÖZDEMİR'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Barış : Aristophanes - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1998

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1997

Şeytan Örümceği : Erdogan Aytekin - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1996

Turan Özdemir

Dondurmam Gaymak