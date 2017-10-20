Ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan ‘karaktersiz’ göndermesi

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından sert bir göndermede bulundu.



Demet Akalın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile yine birilerine mesaj gönderdi.

Ünlü şarkı paylaştığı fotoğrafta, "Ben size kimsenin arkasından konuşmayın demiyorum. O konuştuğunuz insanların yüzüne 'canım' 'cicim' yapacak kadar karaktersiz olmayın diyorum" yazılı bir fotoğraf yayınlayan Akalın, bu paylaşıma, "Hadi okuyun da sayfamı daha fazla kirletmeyin" notunu düştü.