Ünlü isimler 14 Şubat’ta âşıklara sevilenşarkılarını seslendirdi. Mustafa Ceceli, Rafet El Roman, Sıla, Yalın ve Yıldız Tilbe gibi pek çok isim Sevgililer Günü’nü sahnede geçirdi.



HT Magazin'de yer alan habere göre, Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının konserini izlemeye gelenler arasında, Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti de vardı.



Ceceli, konserin ikinci yarısında yakın arkadaşı İrem Derici’yi sahneye davet edip düet yaptı. Yalın, 14 Şubat’a özel sahne konseptini kendi tasarladı.



Levent’teki bir mekânda sahne alan Refet El Roman’ı izlemeye gelenler arasında kızları Şevval ve Su da vardı. Yıldız Tilbe, bir etkinlik kapsamında 4 bin 500 kişiye şarkı söyledi.



Ankara’da sevilen şarkılarını seslendiren Sıla ise, Sevgililer Günü’nü sevenleriyle birlikte geçirmekten büyük bir keyif aldığını dile getirdi.

İrem Derici, Mustafa Ceceli ile arkadaşlığını “3 yıldır üst üste 14 Şubat’a beraber giriyoruz. Ben Mustafa’ya ‘Hacı’ derim, o da bana ‘Bacı’ der” sözleriyle anlattı.



Romantik şarkılardan oluşan bir repertuvar hazırlayan Yalın “14 Şubat Sevgililer Günü değil, tüm sevenlerin ve sevginin günü olsun” dedi.



Sevgililer Günü’nü 20 yıldır sahnede geçirdiğini belirten Rafet El Roman, bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Dinleyicilerden gül hediye alan Yıldız Tilbe “Gül ne kadar güzel bir varlık, aynı benim gibi” dedi.