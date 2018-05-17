HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlülerin estetisyeni Ayşe Yıldız, “Hem yanaklara hem de dudaklara işlem yapılmış. Dudaklara en az üç tüp dolgu uygulanmış. Bir tüp olmalıydı, dozu kaçmış. Ama bu tür dolguları özel ilaçlarla 2-3 seansta eritmek mümkün. Dolgu yaptıran bir kişi bir süre içki de tüketmemeli. Çünkü ödem riski var.” dedi.



Meryem Uzerli’nın dolgu yaptırdığı, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafla ortaya çıktı.

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