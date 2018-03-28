Pek çok oyunun arkasındaki teknoloji olan Unreal Engine'in en güncel sürümü için yeni bir teknoloji demosu yayınlandı. Unreal Engine 4 ile neler yapılabileceğine dair fikir vermek için hazırlanan demo Reflection adını taşıyor.

Star Wars karakterleri üzerinden kurgulanan videodaki her şey, bilgisayar ile üretildi. Yani izleyeceğiniz hiçbir sahne gerçek oyuncular ve kostümlerle çekilmedi. Tamamen 3 boyutlu modellemelerle hazırlanan teknoloji demosunda asıl dikkat çeken konu "yansımalar". Stormtrooper'ların ve Captain Phasma'nın zırhlarındaki yansımalar, görsellerin tamamı gibi kusursuz gözüküyor. Epic Games imzalı olan bu demonun çalıştırılabilmesi için 4 adet NVIDIA Tesla V100 GPU kullanılmak zorunda kalınmış. Tesla V100 GPU, son kullanıcı bilgisayarlarında değil çok daha yüksek işlem yükü gerektiren tasarım vb. süreçler için data center'larda kullanılıyor.

Unreal Engine 4'ün teknoloji demosu gösteriyor ki oyunlar gelecekte bu kadar gerçekçi gözükecek. Epic Games'in oyun motoru şimdiden bu görsel kaliteyi sağlayabiliyor olsa da, bu görsel seviyeye ne bilgisayar donanımları ne de konsollar yeterli değil. Bu seviye için minimum birkaç yıl beklememiz gerekecek...