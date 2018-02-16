HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, İnanoğlu’nun kitabında yer verdiği Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın’ın yanı sıra Müjdat Gezen, Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Nehir Erdoğan gibi isimler usta yönetmeni özel gününde yalnız bırakmadı.



Kitabın hazırlık sürecinin 5 yıl sürdüğünü söyleyen İnanoğlu, “Günümüz oyuncularınının aklına ilk olarak para ve şöhret geliyor” diyerek eleştiride bulundu.



Türkan Şoray ise, “Okula gittiğim dönemde Türker Bey beni keşfetti, star yaptı. Bugün Türkan Şoray olduysam her şeyi ona borçluyum” dedi.

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