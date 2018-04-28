UTC Cajamarca - Inti Gas Ayacucho maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A heyecanı devam ediyor. UTC Cajamarca, 29 Nisan 2018 Pazar günü Inti Gas Ayacucho takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. UTC Cajamarca 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Inti Gas Ayacucho 14 puanda ve 7. sırada. UTC Cajamarca, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Inti Gas Ayacucho, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 645 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UTC Cajamarca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Inti Gas Ayacucho sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

UTC Cajamarca son haftadaki Alianza Atletico müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Inti Gas Ayacucho, Deportivo Municipal karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan UTC Cajamarca, 3 gol attı ve 6 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Inti Gas Ayacucho, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.