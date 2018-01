Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni düzenliyor. Love 2,5, Larin ise 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Başkan Fikret Orman iki futbolcu için "Camiamıza hayırlı olsun. Larin epeydir izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başında da almak istedik. Ve konuşmalarımızın sonucunda da devre arasına bıraktık. Çünkü kulübünün talepleri çok fazlaydı. Aynı Vida'da olduğu gibi. Çok güvendiğimiz bir transfer. Atiba'nın da bizim oyuncumuz olması, buna çok katkı sağladı. Larin'e ailemize hoş geldin diyorum.

Vagner Love kendini ispat etmiş bir oyuncu. Çok istediğimiz bir transferdi. Birkaç kez Londra yaptık, herkesin ilgisini yurtdışına çektik. Alanyaspor'la pazarlıklarımız biraz zorlu geçti. Beşiktaş taraftarı da gelmeden Beşiktaş'ın üzerindeki aşk ile onunla beraber 'Love' oldular. Kendisine hayırlı olsun diyorum.

LARIN TRANSFERİ DAVALIK OLACAK İDDİALARI İÇİN NE DEDİ?

Bugüne kadar UEFA anlaşmalarıyla geldik. Bu sene sonunda bitiyor. Biz hiçbir kurumla mahkemelik olmuyoruz. Bize sonradan ceza gelebilecek bir olasılığımız da olmuyor. Basında estirilen hava, farkında olmadan bir şey yaptığımız yönündeydi. Ben bunlara güldüm. Talepler çok uçuktu, sonradan bizim seviyemize gelince dava olmadan çözüldü.

Vagner ise geçen senenin gol kralı. Açıkçası Alanyaspor'u küme düşme sıkıntısı içine sokmak istemedik. O yüzden ısrarcı da olmadık. Oyuncu bize gelmek istiyor diye Alanyaspor Kulübü bizi aradı. Onun üzerine görüşmeler başladı. Bundan sonra UEFA ile anlaşma bitince daha bonservis ödeyip, maliyeti düşük oyunculara yöneleceğiz. Transfer politikamız değişecek. Bu seneki şampiyonluk çok önemli. Futbolda hep bugün ve kısa vadeli şeyler var. Beşiktaş Başkanı ve yönetim kurulu olarak bu seneki şampiyonluğa çok inanıyorum. Bundan hiçbir endişem yok. Şampiyonluğu kazanmak sadece başkanın işi değil. Bunu hep beraber bu sene yaşayacağız. Tüm desteğimizi artırarak sürdürmemiz lazım. Gençleştirme stratejimiz var ama bunlar zaman içinde olacak. Gençleştirmeye önce muhabirlerimizden başlayacağız ve muhabirlerimizi gençleştireceğiz. Beşiktaş'ın yaptığı her iş taklit edilir, bu doğru iş yaptığımızı gösteriyor. Bunu dünya çapında kulüplerde görünce, daha da mutlu ediyor. Yeterli değil, daha çok çalışacağız, daha çok farklılık getireceğiz.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Henüz Kulüpler Birliği Başkanı olmadım. O yüzden Kulüpler Birliği hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. 13-14 tane kulübün başkanları beni aradı. Bazıları açıklamalarını kamuoyuyla da paylaştılar. Benim bu görevi yapmam gerektiğini ve desteklediğini söylediler. Teşekkür ediyorum onlara. Böyle bir göreve beni layık gördükleri, daha önemlisi Kulüpler Birliği'ne vizyon katacağımı düşündükleri için teşekkür ediyorum. Yaptıklarımızdan dolayı beni buraya layık gören başkanlara ve camialarına teşekkür ediyorum. Bizim bir uslubumuz var, onları Beşiktaş'ta da uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Benzerlerini Kulüpler Birliği'nde yapmaya devam edeceğiz.

Negredo ile ilgili sezon başına kaç gol atar falan bir şeyler yaptık ve çocuk sonra büyük baskı hissetti. Bunu sayılarla değil, şampiyonlukla değerlendirmemiz lazım. Birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Biz Atiba'dan oyuncu tavsiyesi almadık. Larin, Beşiktaş istediği için burada. Tabii ki Atiba'ya da daha sonra bazı sorular sorduk." ifadelerini kullandı.

Cyle Larin ise "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Takıma katkı yapmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ın birçok maçını izlemiştim. Taraftarlar takımın sürekli arkasında. Burada beklediğimden de fazlasını gördüm. Ben de çok heyecanlıyım. Oyun sistemiyle ilgili kararları teknik direktörümüz verecek. Takımın oyun sistemini anlamaya çalışıyorum. Bu biraz zaman alıyor. MLS'de birçok gol attım. Ciddi bir rekabet olacak bunun farkındayım. Hep üst seviyede olmak istiyorsam da bu rekabetin içinde kalıp başarılı olmalıyım. Atiba çok iyi tanıdığım bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Ondan öğreneceğim çok şey var. Benim yapmam, onun attığı adımları takip etmek." dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love da "Bundan sonra bana düşen çok çalışıp, benim için gösterilen sevgiyi geri ödemektir. Ateşli taraftarın yokluğunu çok hissediyordum. Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Bu şekilde iyi maçlar ve iyi sezonlar geçirebilirim. Brezilya'dan iki tane fizyoterapistim var. Oynamak için buradayım. Dün de çok heyecanlandım. Önümüzdeki haftalarda oynayacağımdan eminim. Beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Büyük bir takımda oynamanın baskısının da farkındayım. 'Come to Beşiktaş' videosu çok mutlu bir video. Ama golü atmak lazım ki müzik çalsın. İki tane yeni oyuncuyuz, ikimizin de farklı özellikleri var. Önemli olan hocamızın bizden ne beklediği. Büyük oyunculardan kurulu bir takımız. Umarım en yakın zamanda onlarla uyumumu tamamlarım. Ondan sonra doğal olarak gelişir olaylar. Gol atmak benim sorumluluğum. Beşiktaş'ın banko forveti Negredo, ona saygı duymamız lazım. Ben de çalışıp kendi yerimi bulmalıyım."