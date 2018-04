VakıfBank'ta 4 yılını yaşayan Milan Rasic, kariyerinin en bol kupalı sezonunu yaşamak istediğini söyledi. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’u öncesi Gazete Habertürk’ten İsmail Uygur'a konuşan 27 yaşındaki Sırp orta oyuncu, sezonun en kritik dönemine ilişkin düşüncelerini ve hedeflerini paylaştı:

- Final Four’daki rakibiniz Imoco. Maç için neler söylemek istersiniz?



“Tüm kupaları kazanmak için sezona başlıyoruz. Rakibimiz bu sene de çok güçlü. Çok hızlı voleybol oynayan bir rakip. İtalya’da şampiyonluğa oynuyorlar. Keyif veren bir maç olacağana eminim.”



- Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray’la karşılaşma ihtimaliniz için ne düşünüyorsunuz?



“Her şeyden önce statünün değişmesinden dolayı mutluyum. Çünkü yarı finalde hep güçlü ligimizden rakiplerle oynadığımız için final maçını yarı finalde oynamak durumunda kaldık. İki Türk takımının finali ilginç olabilir. Galatasaray’la birçok defa karşılaştık. İyi bir rakip ama finalde eğer Galatasaray rakibimiz olursa her şeyimizi o maça vereceğiz.”



- Ligdeki final serisiyle ilgili ne söylemek istersiniz?



“Eczacıbaşı VitrA güçlü bir ekip. Sezonda bizi iki kere yendiler. Biz de onları Türkiye Kupası’nda yendik. Artık sezonun sonuna geldik ve biz kalan iki kupayı da kazanmak için elimizde gelen her şeyi yapacağız. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz.”



- Dört yıldır Türkiye’de forma giyiyorsunuz. Burada bulunmaktan mutlu musunuz?



“Aslında Türkiye’yle ilgili her şeyi seviyorum. Burası bana evimi hatırlatıyor. Buranın kültürü, yemekleri bizim kültürümüze çok yakın. İnsanlar aşırı kibar, aşırı yardımsever. Kulüp benim için gerçekten aile gibi. Burada olmaktan çok mutluyum.”

- Dünyada en zorlu lig hangisi sizce?



Bu soruya kesinlikle Türkiye Ligi olarak cevap vereceğim. Aslında özellikle bu sene bütün takımlar çok iyi oyuncularla sezona başladı. Bütün takımlarda iyi oyuncular var, maçın seyrini değiştirebilecek oyuncular var. Bu yüzden kesinlikle benim cevabım Türkiye Ligi...



- Guidetti’yi anlatır mısınız?



Giovanni Guidetti, Avrupa’da ve Dünya’daki en iyi hocalardan biri. Vakıfbank’ı seçmemdeki en önemli etken de o zaten. Buraya geldiğimden beri kendisinden bir sürü şey öğrendim ve öğrenmeye de devam edeceğimi düşünüyorum. Onunla çalışmak büyük bir ayrıcalık.

'DÜNYADA MADALYAM EKSİK'

- Kariyerinizde bundan sonra ulaşmak istediğiniz hedefler nedir?



“Kariyerimdeki eksik madalyalardan biri olan Dünya Şampiyonası’nda milli takımımla kürsüye çıkmak istiyorum. Bu öncelikli hedeflerimden biri. Bir diğeri ise Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyon olup iki defa üst üste bu mutluluğu yaşamak. Bu da önemli bir mihenk taşı. Ayrıca Türkiye Ligi’ni de kazanıp bir sezonda alınabilecek tüm resmi kupaları kazanmak istiyorum.”



- Takım ile aranız nasıl?



“Takımdaki tüm oyuncularla aram iyi. Antrenman dışında kalan sürelerde komşum olan Kelsey ve Lonneke’yle çok vakit geçiriyorum. Türk oyuncuların burada aileleri olduğu için boş vakitlerini aileleriyle geçiriyorlar. Ama biz yabancılar yalnız yaşadığımız için daha çok beraberiz. Ama tabii ki takım olarak da çokça dışarı çıkıyoruz.”

‘İSKENDERE BAYILIRIM!’



“Türkiye’yi sevmemin bir başka nedeni yemekler. İskendere bayılıyorum. Şekerpare de en sevdiğim tatlı. En beğendiğim şarkı Ajda ve Kenan Doğulu’dan ‘Harika’. Sık sık dinliyorum.”