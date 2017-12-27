Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren Mathieu Valbuena "İyi oynayan bir takımla karşılaştık, taktik anlamda ne yaptığını bilen bir takım vardı. 3'lü savunma oynadılar, kenarları kapattılar. Böyle rakiplere karşı, en zoru ilk golü atmaktır." dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Fransız yıldız "Her dedikoduyu cidiye alıp, cevap verecek olsak, bu çok uzun bir zamanımızı alır. Ben buraya bir proje doğrultusunda geldim ve kulüp bana güvendi. Bu güveni hissediyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyorum. 5-6 aydır buradayım. Geçen sezon iyi sonuçlar alamamış bir takım vardı. Böyle bir sezonun ardından çok büyük bir kulüpte olduğumuzu bilerek başladık. Bir dönem Galatasaray ile 10-12 puan fark oluştu, ama geri dönmeyi başardık. Bu seneyi hedeflerimize ulaşmış bir şekilde noktaladık. Ailelerimiz ile birlikte dinlendikten sonra, çok, çok iyi bir 2. yarı geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SOLDADO: TEK DİLEĞİM ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki iki golünü atan Roberto Soldado da "Sahaya çok iyi yayılan bir rakip bulduk karşımızda. Rakibimizin bu kadar direnç göstermesi, golü bulma yönünde bizi etkiledi. Rakibimiz fizik olarak düşüşe geçince golü bulduk. Biraz şanslıydım, fizik olarak düşmeye başladıklarında oyuna girdim ve golü attım. İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçti. Çok oyuncunun gelip, gittiği kulüplerde bunların olması normal. Sezon başında zorlu olacağını biliyorduk. Sonra sonuç ve oyun anlamında daha iyi bir noktaya geldiğimiz bir ilk yarıyı tamamlıyoruz. Hepimizin kafasında şu var: Bu formayla başarıya ulaşmak, şampiyon olmak ve Fenerbahçe formasına 4. yıldızı eklemek. Benim tek dileğim bu." diye konuştu.

GIULIANO: BEŞİKTAŞ MAÇINI UNUTAMIYORUM

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Giuliano ise "Ben gol attırmayı seviyorum, benim karakterim bu. Beşiktaş maçını unutamıyorum. Hem ilk golüm, hem evimizde oynadığımız ilk derbi maçıydı." dedi.

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