Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalar yaptı.
Karşılaşmayı değerlendiren Mathieu Valbuena "İyi oynayan bir takımla karşılaştık, taktik anlamda ne yaptığını bilen bir takım vardı. 3'lü savunma oynadılar, kenarları kapattılar. Böyle rakiplere karşı, en zoru ilk golü atmaktır." dedi.
Takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Fransız yıldız "Her dedikoduyu cidiye alıp, cevap verecek olsak, bu çok uzun bir zamanımızı alır. Ben buraya bir proje doğrultusunda geldim ve kulüp bana güvendi. Bu güveni hissediyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyorum. 5-6 aydır buradayım. Geçen sezon iyi sonuçlar alamamış bir takım vardı. Böyle bir sezonun ardından çok büyük bir kulüpte olduğumuzu bilerek başladık. Bir dönem Galatasaray ile 10-12 puan fark oluştu, ama geri dönmeyi başardık. Bu seneyi hedeflerimize ulaşmış bir şekilde noktaladık. Ailelerimiz ile birlikte dinlendikten sonra, çok, çok iyi bir 2. yarı geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
SOLDADO: TEK DİLEĞİM ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki iki golünü atan Roberto Soldado da "Sahaya çok iyi yayılan bir rakip bulduk karşımızda. Rakibimizin bu kadar direnç göstermesi, golü bulma yönünde bizi etkiledi. Rakibimiz fizik olarak düşüşe geçince golü bulduk. Biraz şanslıydım, fizik olarak düşmeye başladıklarında oyuna girdim ve golü attım. İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçti. Çok oyuncunun gelip, gittiği kulüplerde bunların olması normal. Sezon başında zorlu olacağını biliyorduk. Sonra sonuç ve oyun anlamında daha iyi bir noktaya geldiğimiz bir ilk yarıyı tamamlıyoruz. Hepimizin kafasında şu var: Bu formayla başarıya ulaşmak, şampiyon olmak ve Fenerbahçe formasına 4. yıldızı eklemek. Benim tek dileğim bu." diye konuştu.
GIULIANO: BEŞİKTAŞ MAÇINI UNUTAMIYORUM
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Giuliano ise "Ben gol attırmayı seviyorum, benim karakterim bu. Beşiktaş maçını unutamıyorum. Hem ilk golüm, hem evimizde oynadığımız ilk derbi maçıydı." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.