THY Avrupa Ligi'nde 2.hafta karşılaşmaları oynanmaya başladı. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya'da Valencia'nın konuğu olacak. Birçok basketbolsever, "Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?" sorularının cevabını arıyor. Peki, Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.
VALENCİA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, turnuvadaki ikinci maçında Valencia deplasmanında sahaya çıkacak. İlk karşılaşmada evinde yine bir İspanyol ekibi olan Real Madrid'de 88-74 gibi farklı bir skorla yenilen Anadolu Efes'te tek hedef turnuvadaki ikinci karşılaşmasında sahadan galip ayrılmak. Birçok basketbolseverin merakla beklediği Valencia - Anadolu Efes maçı 19 Ekim 2017 Perşembe Günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak. Zorlu Valencia - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Pabellon Fuente de San Luis'te oynanacak mücadele öncesi Anadolu Efes grupta 14. sırada yer alırken, Valencia sayı averajıyla 11.sırada yer alıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 593.RANDEVU
THY Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Valencia ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 593. randevusuna çıkacak. Efes, Avrupa kupalarındaki ilk maçını 1979-1980 sezonunda oynamıştı. Bu sezondan itibaren Avrupa kupalarında 592 maça çıkan Lacivert - Beyazlılar, bu maçların 333'ünü kazanırken, 259'un da ise parkeden boynu bükük ayrıldı.
Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında oynadığı 592 maçın 333'ünü kazandı, 259'unda ise salondan yenilgiyle ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan itibaren oynadığı 344 karşılaşmada 176 galibiyet, 168 yenilgi yaşadı.
2 EKİP 5.KEZ KARŞI KARŞIYA
Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında 5. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda iki takım da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak birbirlerine üstünlük kuramadı.
Anadolu Efes ve Valencia, Avrupa Ligi'nde en son 2010-2011 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
- anadolu efes
- thy
- THY Avrupa Basketbol Ligi
- THY Avrupa Ligi
- THY Euroleague
- valencia
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.