THY Avrupa Ligi'nde 2.hafta karşılaşmaları oynanmaya başladı. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya'da Valencia'nın konuğu olacak. Birçok basketbolsever, "Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?" sorularının cevabını arıyor. Peki, Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.

VALENCİA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, turnuvadaki ikinci maçında Valencia deplasmanında sahaya çıkacak. İlk karşılaşmada evinde yine bir İspanyol ekibi olan Real Madrid'de 88-74 gibi farklı bir skorla yenilen Anadolu Efes'te tek hedef turnuvadaki ikinci karşılaşmasında sahadan galip ayrılmak. Birçok basketbolseverin merakla beklediği Valencia - Anadolu Efes maçı 19 Ekim 2017 Perşembe Günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak. Zorlu Valencia - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Pabellon Fuente de San Luis'te oynanacak mücadele öncesi Anadolu Efes grupta 14. sırada yer alırken, Valencia sayı averajıyla 11.sırada yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 593.RANDEVU

THY Avrupa Ligi'nde ikinci maçında Valencia ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 593. randevusuna çıkacak. Efes, Avrupa kupalarındaki ilk maçını 1979-1980 sezonunda oynamıştı. Bu sezondan itibaren Avrupa kupalarında 592 maça çıkan Lacivert - Beyazlılar, bu maçların 333'ünü kazanırken, 259'un da ise parkeden boynu bükük ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında oynadığı 592 maçın 333'ünü kazandı, 259'unda ise salondan yenilgiyle ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan itibaren oynadığı 344 karşılaşmada 176 galibiyet, 168 yenilgi yaşadı.

2 EKİP 5.KEZ KARŞI KARŞIYA

Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında 5. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda iki takım da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Anadolu Efes ve Valencia, Avrupa Ligi'nde en son 2010-2011 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

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