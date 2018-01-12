Fenerbahçe Doğuş, İspanya'dan zaferle dönüyor...

Maça hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 13-0'lık seri yakaladı ve 5 dakika boyunca Valencia'ya sayı atma fırsatı vermedi. Daha sonra maçta dengeyi yakalamaya çalışan Valencia, ilk periyot sonunda 7 sayı buldu ve ilk çeyrek 18-7 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. İkinci periyotta ise Valencia daha etkin olan taraftı. Fenerbahçe Doğuş da Valencia'nın oyununa karşılık verince devre 33-27 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğüyle sona erdi ve sarı lacivertli ekip soyunma odasına 6 sayı farkla girdi.

Üçüncü periyotta ise kıyasıya bir mücadele vardı. İki takım da bu periyotta vitesi yükseltti fakat Fenerbahçe Doğuş, 1 sayı farkla 3. periyotu da 51-50 önde kapattı. Son periyotta oyun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe, mücadeleyi 80-67 kazandı.

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Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş Valencia