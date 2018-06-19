Valur - FH Hafnarfjördur maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Valur, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü FH Hafnarfjördur takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Valur 18 puanla 1. sırada, FH Hafnarfjördur 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Valur kazanır 1.85, berabere biter 3.10, FH Hafnarfjördur kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Valur son hafta oynanan Vikingur Reykjavik maçında 4-3 kazandı.

FH Hafnarfjördur ise Breidablik maçında 0-1 yenildi.

Valur, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 7 gol yedi.

FH Hafnarfjördur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FH Hafnarfjördur, 6 gol atarken 4 gol yedi.