Basında yer alan haberlere göre, Londra'da konuşma yapmak üzere dün gece Stansted Havalimanı'na inen "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) adlı hareketin kurucusu Bachmann, burada gözaltına alınarak bu sabah sınır dışı edildi.
İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bachmann'ın adadaki varlığının Britanya halkının yararına olmadığı gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.
Açıklamada, "(Bakanlığa bağlı çalışan) Sınır Gücü, İngiltere'deki varlığı kamu yararına olmadığı düşünülen bireylerin ülkeye girişini reddetme yetkisine sahiptir." ifadesine yer verildi.
Bachmann'ın bugün Londra'daki Hyde Park'ta bulunan "Konuşmacının Köşesi"ndeki (Speakers' Corner) destekçilerine hitap etmesi planlanıyordu.
Irkçı ve Müslüman karşıtı Avusturyalı aktivist Martin Sellner ile Amerikalı kız arkadaşı Britanny Pettibone da cuma günü yine aynı parkta konuşma yapmak üzere İngiltere'deki Luton Havalimanı'na inmiş ancak aynı sebepten dolayı ülkeye girişlerine izin verilmemiş ve sınır dışı edilmişlerdi.
Kanadalı aşırı sağcı aktivist Lauren Southern de hafta başında Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'ye geçmek istemiş ancak sınır polisinin engeliyle karşılaşmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ırkçılık gerekçesiyle İngiltere'ye alınmadığını" bildirmişti.
KONUŞMACININ KÖŞESİ
"Konuşmacının Köşesi"nde konuşmacılar, politikadan dine, sanattan teknolojiye kadar her konuda fikirlerini açıkça ortaya koyabiliyor.
Hyde Park'ın kuzeydoğusunda bulunan "Konuşmacının Köşesi"nde, polis, konuşmaların içeriğini yasa dışı kabul etmediği sürece her konu tartışılabiliyor.
Sanılanın aksine konuşmacıların dokunmazlığı bulunmuyor ancak polisin müdahalesine de çok az rastlanıyor. Kimi zaman konuşmacılar ile dinleyiciler arasında fikir ayrılıkları nedeniyle hararetli tartışmalar çıksa da Londra polisi, küfür duymadıkça ya da şikayet gelmedikçe konuşmacılara müdahale etmiyor.
19. yüzyılın sonunda İngiltere'de ünlü filozof Karl Marx tarafından "İngiliz devriminin başlangıcı" olarak tanımlanan halk ayaklanmalarında, ülkede siyasi ve sosyal reformu destekleyen Çartist hareketinin üyeleri, Hyde Park'ı protestolar için buluşma noktası olarak kullanmaya başladı.
Bu dönemde demokratik reformlar için artan ayaklanmalar, parkta "konuşma hakkı" talebini beraberinde getirdi. 1872 tarihli "Parkların Yönetimi Yasası" ile parkların belli köşelerinin konuşmacılara ayrılmasına izin verildi.
Hyde Park'taki "Konuşmacının Köşesi", 150 yıldır, aralarında Karl Marx'tan, Vladimir Lenin'e, İngiliz yazar George Orwell'den İrlandalı oyun yazarı George Bernard Shaw'a kadar tarihe ismini yazdırmış kişilerin de aralarında bulunduğu çok sayıdaki konuşmacının görüşlerini kitlelerle paylaştığı yer.
Konuşmacının Köşesi, 1196 ve 1783 yılları arasında idamların gerçekleştiği, halkın infaz öncesi suçluların son sözlerini dinlediği alana yakınlığıyla da biliniyor.
Hyde Park'taki "serbest kürsü", 1855-1938 yıllarında başkentte kurulan 100 benzerinden, günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tek köşe.
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