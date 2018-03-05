Ekranların ezber bozan dizisi “Çukur”da bu akşam hikâyede yeni bir sayfa açılacak. Altı bölümlük yüzleşme serisinin nefesleri kesecek ve duygu fırtınası estirecek finalinde olaylar şöyle gelişecek:

SENA’DAN SÜRPRİZ

Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı verir. Koçovalı Ailesi derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmaz. Komiser Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle döner ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirir.

İki kardeş, Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da çok derinden etkiler. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih diye hitap eden babası İdris Koçocalı ile yaşanacaktır...