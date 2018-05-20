La Liga ekibi Villarreal'de teknik direktör Javi Calleja'nın sözleşmesi bir yıllığına uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl eylül ayında göreve getirilen 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Calleja'nın gelecek sezon da takımın başında kalacağı bildirildi.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski oyuncusu olan ve 6 yıl altyapıda görev yapan Calleja'yı bu sezon 7. haftada Fran Escriba'nın yerine göreve getirmişti.

Calleja yönetimindeki Villarreal, bu sezon La Liga'yı 61 puanla 5. sırada tamamladı.