Rusya 2018 Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Mutko’nun görevinden ayrıldığı ve yerine, komitenin denetleme kurulu başkan yardımcılığını yapan Aleksey Sorokin’in getirildiği belirtildi.

Mutko’nun 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın hazırlık sürecinde, komiteye danışmanlık yapacağı kaydedildi.

Rus devletinin sistematik doping programı uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpiyat oyunlarından ömür boyu men edilen Mutko, pazartesi günü de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz ettiğini ve bu süreçte Rusya Futbol Federasyonu başkanlığını geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.

VITALY MUTKO:

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NELER OLMUŞTU?

Rusya'da dopingle mücadele konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda ise 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) geçici yöneticisi Anna Antseliovich, doping iddialarının devletsel boyutu olduğunu kabul ederek, "Kurumsal bir komplonun kurbanı olduk." ifadesini kullandı. Raporların içeriğinde yer alan bilgilerin kendisini de çok şaşırttığını belirten Antseliovich, kurumsal hataların bireysel eylemler olduğunu ve hükümet yetkililerinin bu olaylardan haberinin olmadığını da vurguladı.

Rus sporunun içinde uzun yıllardır görev aldığını hatırlatan Smirnov, "Rusya'nın eski bir spor bakanı ve olimpiyat komitesi başkanı olarak dopingle mücadele konusunda çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum. Genç sporcuların doping yapma ve bu duruma devam etme nedenlerinin üzerinde daha çok durmalıydık." ifadelerini kullandı.

"Fancy Bear" adlı bilgisayar korsanları tarafından Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) gizli verilerine siber saldırı düzenlenerek yayımlanan ve dünyaca ünlü birçok sporcunun doping içeren maddeleri doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığını gösteren raporları hatırlatan Smirnov, "Batılı yüzlerce sporcu, doktorların özel izniyle dopingli madde kullandı. Ama Rus sporculara, diğer ülkelere gösterilen bu imtiyaz verilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko, Aralık 2016'da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Kanadalı hukuk profesörü Richard McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda yer alan "kurumsal komplo" iddiasının kanıtlanamayacağını söylemişti.

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