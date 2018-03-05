‘Vitol’ün yatırımı Türkiye’ye güvenin önemli göstergesi’

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petrol Ofisi İkmal ve Lojistik Direktörü Cem Başaktar ve Petrol Ofisi Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Mehmet Abbasoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, şirketi satın alan Hollanda merkezli enerji ticareti şirketi Vitol Grubu’nu değerlendirdi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, 1983 yılında Anonim Şirkete dönüşen Petrol Ofisi’nin 2000 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile 17 yılda 4 defa sahip ve 5 defa CEO değiştirdiğine dikkat çeken Selim Şiper, Vitol ile ilgili olarak da, “Alanında dünya devleri arasında yer alan Vitol, hissedar yapısına baktığımızda aslında bir ülkeye mal edilemeyecek, çokuluslu küresel bir şirket. Petrol Ofisi Yönetim Kurulu’nda da Pakistanlı, Yeni Zelandalı, Amerikalı ve Türk’üz” dedi.



‘RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞ’



Vitol’ün dünya üzerindeki yatırımlarına bakıldığında; her birinin rüştlerini ispat etmiş bağımsız kurumlar olduğuna dikkat çeken Selim Şiper “Vitol şu anda Afrika’nın en büyük akaryakıt ve LPG dağıtıcısı konumunda. Avustralya’nın da lideri Vitol. Petrol Ofisi ile Türkiye’nin de lider markasına sahip. Alanında dünyanın en önemli şirklerinden biri olan Vitol’ün yaptığı bu dev yatırım, uluslararası sermayenin Türkiye’ye olan güvenin çok önemli bir göstergesi ve güzel bir örneği olmuştur” diye konuştu.



'ALTINORDU İLE ALTYAPIYI DESTEKLİYORUZ'



Petrol Ofisi ile Altınordu kulübü arasındaki işbirliği için de Şiper, “Tek bir amacımız var: Türkiye’nin sportif geleceğini desteklemek. Markamız Maxima da, Altınordu’nun forma kol sponsoru oldu” dedi.



'2018'E BÜYÜYEREK GİRDİK'



Petrol Ofisi çalışanlarının yanı sıra bayiler ve paydaşları ile 50 bin kişiye istihdam sağlayan milli bir değer olduğunu vurgulayan Selim Şiper, “2018’e büyüyerek girdik. 2016’da 30.8 milyar lira olan net satış rakamımızı, 2017’de 38 milyar liranın üzerine taşıdık. 2017’nin son çeyreğine girerken 1.698 olan istasyon sayımızı ise Şubat 2018 itibari ile 1.720’ye çıkardık. 2017 içinde yüzde 20’nin altına inen pazar payımızı ise yılsonunda yüzde 22’ye yükselttik” dedi.



'77 YILLIK BİR MİLLİ MİRASIN BEKÇİSİ, GARDİYANIYIZ'



Petrol Ofisi’nin 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye’de hayatı durma noktasına getiren akaryakıt sorununa çözüm getirmesi için 1941 yılında kurulduğunu hatırlatan Selim Şiper, “Biz 77 yıllık bir milli mirasın bekçisi, gardiyanıyız. Bunu sadece bizim için değil, tüm çalışanlarımız, hissedarlarımız için de söylüyorum” dedi.