Avusturya'nın başkenti Viyana, 2 milyon nüfusu ile Tuna Nehri kıyısında yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri, Viyana'yı Avusturya'nın en popüler turizm merkezi haline getirdi. Viyana'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını derlediğimiz Viyana gezi rehberine göz atmanızı tavsiye ediyoruz...

VİYANA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

AZİZ STEPHAN KATEDRALİ

Aziz Stephan Katedrali Viyana'nın merkezinde bulunan, 1147 yılında inşa edilmiş olan, Viyana'nın en önemli Gotik yapılarından biridir. Aziz Stephen Katedrali 107,2 metre uzunluğunda ve 34,2 metre genişliğindedir. Dört adet kulesi var. Bunların en büyüğü 136.44 metre güney kuledir. Viyana'da muazzam bir manzaraya sahip olan kule odasına 343 basamakla ulaşılmaktadır. Burada toplam 13 adet çan asılı. Ancak, Aziz Stephen Katedrali'nin en ünlü çan kulesi Pummerin 68.3 metre yüksekliğindeki kuzey kulesinde yer almaktadır. Burada, Avrupa'nın ikinci en büyük serbest salınan çıngıraklı kilise çanı bulunuyor. Aziz Stephen Katedrali'nin çatısında, Kraliyet ve İmparatorluk çift başlı kartalı ve Viyana şehrinin arması için renkli çatı kiremitleri döşenmiştir. Aziz Stephen Katedrali'nin iç mekanları, Barok dönemine kadar yüzyıllar boyunca pek çok kez değiştirilmiştir.

HOFBURG İMPARATORLUK SARAYI

Viyana'nın İmparatorluk Sarayı, dünyanın en büyük saray komplekslerinden biridir. En eski yapı 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve inşaat 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. İmparatorluk Sarayı, 1918'e başta Habsburg hanedanlığı olmak üzere Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun birçok önemli kişisine ve hanedanına ev sahipliği yapmıştır. Bugün, olağanüstü koleksiyonları, İspanyol Binicilik Okulu, bir kongre merkezi ve çok sayıda müzeye ev sahipliği yapıyor. Hofburg, Viyana'nın merkezinde yer almakta olup metro ya da diğer toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilir.

BELVEDERE SARAYI

Belvedere arazisindeki iki muhteşem saray, görkemli bir parkın ortasında yer alır. Ünlü bir Barok mimar olan J.L. von Hildebrandt tarafından Savoy Prensi Eugene için inşa edilmişlerdir. Sarayların mimarisi ve iç tasarımı tipik Rokoko tarzındadır. Bugün, her iki saray da Avusturya resminin yer aldığı müzeleri barındırıyor. Alt sarayda "Österreichisches Barockmuseum" (Avusturya Barok Sanat Müzesi), 18. yüzyılın Avusturya sanatını sergiliyor. Üst sarayda, Avusturya galerisini 19. ve 20. yüzyıl Avusturya resimlerinden oluşan bir koleksiyonla ziyaret edebilirsiniz. Burada, Gustav Klimt (1867-1918), Egon Schiele (1890-1918) veya Oskar Kokoschka (1886-1980) gibi Secession hareketinin sanatçılarının eserlerini bulabilirsiniz.

VİYANA OPERA BİNASI

Kärntnerstrasse'nin güney ucundaki Viyana'nın frist bölgesinde yer almaktadır. 1869'da mimarlar August Sicard von Sicardsburg ve Eduard van der Nüll tarafından planlandı ve II. Dünya Savaşı'nda yaşanan yıkımdan sonra 1955'te yeniden açıldı, yılda 300 gün boyunca uluslararası konserler düzenleniyor. Viyana Opera Binası, birinci sınıf opera performansları için dünya çapında bir üne sahiptir ve Viyana Filarmoni Orkestrası nedeniyle de bilinir.

VİYANA SANAT TARİHİ MÜZESİ

Kunsthistorisches Museum (Sanat Tarihi Müzesi) imparatorluk ailesinin geniş sanat koleksiyonlarını barındırmak için İmparatorluk Sarayı yakınında 1891 yılında inşa edilmiştir. Dünyanın en seçkin eserleri ve dünyanın en büyük Bruegel koleksiyonuyla yine dünyanın en seçkin müzelerinden biri olarak kabul edilir. Koleksiyon, Eski Mısır ve Yunan ve Roma Antik Çağlarından Ortaçağ Sanatına ve görkemli Rönesans ve Barok'a kadar uzanmaktadır. Müzede, bazıları Hofburg ve Schönbrunn Sarayı'nda bulunan sekiz farklı koleksiyona ayrılmıştır. Avrupa sanat tarihinin sayısız sanat eseri; bunların arasında Raphael'in “Çayırda Madonna”, Vermeer'in “Resim alegorisi”, Velazquez'in Infanta resimleri, Rubens, Rembrandt, Dürer, Titian ve Tintoretto'nun eserleri resim galerisinde yer alıyor.

ÇAPA SAATİ

Ressam Franz von Matsch'un tasarımı olan Çapa saati (The Anchor Clock), 1911 ve 1917 yılları arasında inşa edildi. Viyana'nın 'Hoher Markt' en eski meydanında yer alır ve tipik bir Art Nouveau tasarımı temsil eder. Saat, Anker Sigorta Şirketi binasının iki bölümü arasındaki bir köprü üzerinde yer alır. Saat mozaik süslemelerle dekore edilmiştir. Her gün öğlen 12'de on iki tarihi figür ya da çift figür, (Joseph Haydn, ortaçağ lirikçisi Walther von der Vogelweide, İmparatoriçe Maria Theresa ve Savoya Prensi Eugen) 12 saat dilimi arasında müzik eşliğinde ilerliyorlar.

HUNDERTWASSER EVİ

Viyana'da bulunan ve tasarımı Avusturyalı sanatçı Friedensreich Hundertwasser tarafından yapılmış olan bir apartmandır. Avusturya’nın önemli mimari özelliklerinden biridir ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi çekiyor. Hundertwasser Evi'nin rengarenk dekore edilmiş dış cephesi, neredeyse sihirli bir şekilde kendine dikkat çekiyor. Hundertwasser Evi'nde yaşayan herkes, pencerelerin etrafındaki cepheyi tamamen kendi zevkine göre dekore etme hakkına da sahiptir. Evin balkaon ve çatı terasları da şehrin kalbinde adeta büyük bir vaha gibi yemyeşil ve bitkilerle ve 200'den fazla ağaçla çevrelenmiş. Landstrasse’deki Hundertwasserhaus Kegelgasse 34-38 numaradadır.

