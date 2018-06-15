Avusturya'nın başkenti Viyana, 2 milyon nüfusu ile Tuna Nehri kıyısında yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri, Viyana'yı Avusturya'nın en popüler turizm merkezi haline getirdi. Viyana'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını derlediğimiz Viyana gezi rehberine göz atmanızı tavsiye ediyoruz...
VİYANA'NIN GEZİLECEK YERLERİ
AZİZ STEPHAN KATEDRALİ
Aziz Stephan Katedrali Viyana'nın merkezinde bulunan, 1147 yılında inşa edilmiş olan, Viyana'nın en önemli Gotik yapılarından biridir. Aziz Stephen Katedrali 107,2 metre uzunluğunda ve 34,2 metre genişliğindedir. Dört adet kulesi var. Bunların en büyüğü 136.44 metre güney kuledir. Viyana'da muazzam bir manzaraya sahip olan kule odasına 343 basamakla ulaşılmaktadır. Burada toplam 13 adet çan asılı. Ancak, Aziz Stephen Katedrali'nin en ünlü çan kulesi Pummerin 68.3 metre yüksekliğindeki kuzey kulesinde yer almaktadır. Burada, Avrupa'nın ikinci en büyük serbest salınan çıngıraklı kilise çanı bulunuyor. Aziz Stephen Katedrali'nin çatısında, Kraliyet ve İmparatorluk çift başlı kartalı ve Viyana şehrinin arması için renkli çatı kiremitleri döşenmiştir. Aziz Stephen Katedrali'nin iç mekanları, Barok dönemine kadar yüzyıllar boyunca pek çok kez değiştirilmiştir.
HOFBURG İMPARATORLUK SARAYI
Viyana'nın İmparatorluk Sarayı, dünyanın en büyük saray komplekslerinden biridir. En eski yapı 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve inşaat 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. İmparatorluk Sarayı, 1918'e başta Habsburg hanedanlığı olmak üzere Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun birçok önemli kişisine ve hanedanına ev sahipliği yapmıştır. Bugün, olağanüstü koleksiyonları, İspanyol Binicilik Okulu, bir kongre merkezi ve çok sayıda müzeye ev sahipliği yapıyor. Hofburg, Viyana'nın merkezinde yer almakta olup metro ya da diğer toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilir.
BELVEDERE SARAYI
Belvedere arazisindeki iki muhteşem saray, görkemli bir parkın ortasında yer alır. Ünlü bir Barok mimar olan J.L. von Hildebrandt tarafından Savoy Prensi Eugene için inşa edilmişlerdir. Sarayların mimarisi ve iç tasarımı tipik Rokoko tarzındadır. Bugün, her iki saray da Avusturya resminin yer aldığı müzeleri barındırıyor. Alt sarayda "Österreichisches Barockmuseum" (Avusturya Barok Sanat Müzesi), 18. yüzyılın Avusturya sanatını sergiliyor. Üst sarayda, Avusturya galerisini 19. ve 20. yüzyıl Avusturya resimlerinden oluşan bir koleksiyonla ziyaret edebilirsiniz. Burada, Gustav Klimt (1867-1918), Egon Schiele (1890-1918) veya Oskar Kokoschka (1886-1980) gibi Secession hareketinin sanatçılarının eserlerini bulabilirsiniz.
VİYANA OPERA BİNASI
Kärntnerstrasse'nin güney ucundaki Viyana'nın frist bölgesinde yer almaktadır. 1869'da mimarlar August Sicard von Sicardsburg ve Eduard van der Nüll tarafından planlandı ve II. Dünya Savaşı'nda yaşanan yıkımdan sonra 1955'te yeniden açıldı, yılda 300 gün boyunca uluslararası konserler düzenleniyor. Viyana Opera Binası, birinci sınıf opera performansları için dünya çapında bir üne sahiptir ve Viyana Filarmoni Orkestrası nedeniyle de bilinir.
VİYANA SANAT TARİHİ MÜZESİ
Kunsthistorisches Museum (Sanat Tarihi Müzesi) imparatorluk ailesinin geniş sanat koleksiyonlarını barındırmak için İmparatorluk Sarayı yakınında 1891 yılında inşa edilmiştir. Dünyanın en seçkin eserleri ve dünyanın en büyük Bruegel koleksiyonuyla yine dünyanın en seçkin müzelerinden biri olarak kabul edilir. Koleksiyon, Eski Mısır ve Yunan ve Roma Antik Çağlarından Ortaçağ Sanatına ve görkemli Rönesans ve Barok'a kadar uzanmaktadır. Müzede, bazıları Hofburg ve Schönbrunn Sarayı'nda bulunan sekiz farklı koleksiyona ayrılmıştır. Avrupa sanat tarihinin sayısız sanat eseri; bunların arasında Raphael'in “Çayırda Madonna”, Vermeer'in “Resim alegorisi”, Velazquez'in Infanta resimleri, Rubens, Rembrandt, Dürer, Titian ve Tintoretto'nun eserleri resim galerisinde yer alıyor.
ÇAPA SAATİ
Ressam Franz von Matsch'un tasarımı olan Çapa saati (The Anchor Clock), 1911 ve 1917 yılları arasında inşa edildi. Viyana'nın 'Hoher Markt' en eski meydanında yer alır ve tipik bir Art Nouveau tasarımı temsil eder. Saat, Anker Sigorta Şirketi binasının iki bölümü arasındaki bir köprü üzerinde yer alır. Saat mozaik süslemelerle dekore edilmiştir. Her gün öğlen 12'de on iki tarihi figür ya da çift figür, (Joseph Haydn, ortaçağ lirikçisi Walther von der Vogelweide, İmparatoriçe Maria Theresa ve Savoya Prensi Eugen) 12 saat dilimi arasında müzik eşliğinde ilerliyorlar.
HUNDERTWASSER EVİ
Viyana'da bulunan ve tasarımı Avusturyalı sanatçı Friedensreich Hundertwasser tarafından yapılmış olan bir apartmandır. Avusturya’nın önemli mimari özelliklerinden biridir ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi çekiyor. Hundertwasser Evi'nin rengarenk dekore edilmiş dış cephesi, neredeyse sihirli bir şekilde kendine dikkat çekiyor. Hundertwasser Evi'nde yaşayan herkes, pencerelerin etrafındaki cepheyi tamamen kendi zevkine göre dekore etme hakkına da sahiptir. Evin balkaon ve çatı terasları da şehrin kalbinde adeta büyük bir vaha gibi yemyeşil ve bitkilerle ve 200'den fazla ağaçla çevrelenmiş. Landstrasse’deki Hundertwasserhaus Kegelgasse 34-38 numaradadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.