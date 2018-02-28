Uzay şirketi PTScientists tarafından organize edilen görev, özel şirketler tarafından fonlanan ilk Ay inişinin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Ay’da 4G görevinin ilk aşaması, Nokia tarafından geliştirilen özel baz istasyonlarının SpaceX roketiyle 2019 yılında fırlatılmasıyla tamamlanacak. 4G sinyali Vodafone tarafından sağlanacakken, ayrıca Ay yüzeyinin yüksek çözünürlüklü videolarını kaydederek Dünya’ya gönderebilecek.

Göreve katılan Alman otomobil üreticisi Audi ise Ay yüzeyinde hızla yol kat edebilecek, fotoğraf ve video kaydederek bunları Dünya'ya gönderebilecek bir keşif aracı tasarladı. Bu ufak aracın da baz istasyonlarıyla birlikte Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

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Günümüzde Ay yüzeyinde birçok uzay aracı bulunuyor ve uyduyu karış karış inceliyor. Bu görev sonucunda hayata geçirilecek 4G ağı ise gelecekteki Ay görevlerinde daha hızlı ve kesintisiz iletişim sağlanabilmesini mümkün kılacak.

Mobil sinyalin enerji verimliliği analog radyodan daha yüksek olduğundan, 4G ağı Ay görevlerinde iletişim için harcanan enerjiden de büyük tasarruf sağlayacak.

PTScientists CEO’su Robert Böhme, “İnsanların Dünya’dan ayrılabilmesi için gezegenimizden çok uzaklarda altyapılar geliştirmeliyiz” diyor.