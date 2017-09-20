Vodafone Park'ın ev sahipliği için karar günü

UEFA Yönetim Kurulu’nun bugün Nyon’da yapacağı toplantıda Vodafone Park Stadı için tarihi bir karar çıkması bekleniyor.



2019 yılında yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak statlar bugün belirlenecek.



Bilindiği gibi Beşiktaş daha önce bu konuda bir başvuruda bulunmuş ve Vodafone Arena’yı Avrupa Ligi ve de Süper Kupa finali için aday stat olarak göstermişti. Yapılan ön incelemede Vodafone Park Stadı her iki final için de barajı geçmişti. Vodafone Park, Avrupa Ligi finali için 7, Süper Kupa finali için de 9 stat arasında yer almıştı. Bu doğrultuda her türlü çalışmaya büyük destek veren Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören başkanlığında Nyon’da gerekli görüşmeleri yapacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Olimpiyat Stadı (Bakü/Azerbaycan), Estadio Metropolitano (Madrid/İspanya)

UEFA AVRUPA LİGİ: Beşiktaş (Vodafone) Park (İstanbul/Türkiye), Olimpiyat Stadı (Bakü/Azerbaycan), Dinamo Arena (Tiflis/Gürcistan), Frankfurt Stadı (Frankfurt/Almanya), Arena Stuttgart (Stuttgart/ Almanya), Hampden Park (Glasgow/İskoçya), Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla/İspanya)



UEFA SÜPER KUPA: Beşiktaş (Vodafone) Park (İstanbul/Türkiye), Qemal Stafa Stadı (Tiran/Arnavutluk), Stadium de Toulouse (Toulouse/ Fransa), Florian Albert Stadı (Budapeşte/Macaristan), Sammy Ofer Stadı (Haifa/İsrail), Astana Arena (Astana/Kazakistan), Windsor Park (Belfast/Kuzey İrlanda), Arena Gdansk (Gdansk/Polonya), Narodowy Stadı (Varşova/Polonya)

Vodafone Park

beşiktaş