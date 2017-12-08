Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin 2. yarısı Fenerbahçe kale arkasından sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 5 dakika gecikmeli olarak başladı. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile Bursaspor taraftarı arasında ise gerginlik yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre tecrübeli file bekçisine çakmak ve şişe fırlatılırken, Volkan Demirel de yerinden ayrılmayarak tribünlere tepki gösterdi. Tecrübeli eldivene gösterilen tepki sonrası 1 kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu gerginliğin ardından Fenerbahçe'nin koruduğu kale arkasında güvenlik önlemleri artırıldı.

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