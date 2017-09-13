Volkan Şen: Yeni bir sayfa açtım

Trabzonspor'a geri dönen Volkan Şen, şans bulduğunda takıma büyük katkı vermek istediğini söyledi. Şen, “Burada yeni bir sayfa açtım. Bu sayfanın sürekli başarılarla dolu olmasını arzu ediyorum, tam da bu yüzden Trabzon’a geldim. Şampiyonluk hikayesine ben de ortak olmak istiyorum” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER