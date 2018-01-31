Almanya ve Avrupa’nın en büyük oto üreticisi olan Volkswagen’de (VW) sular durulmuyor. Şirketin insan ve maymunlar üzerinde yaptığı tartışmalı dizel testinin basına sızmasıyla patlak veren skandal giderek derinleşiyor. Volkswagen CEO’su Matthias Müller, Brüksel’de yaptığı açıklamada konunun kabul edilemez olduğuna işaret ederek yaşananların şirket içerisinde önemli sonuçlarının olacağını söyledi. Diğer yandan Müller, VW çalışanlarına yönelik şirket içi yazışmasında ise hayvan ve insanlar üzerinde yapılan deneylerin ahlak dışı, çok itici ve utandırıcı olduğunu belirtti.
‘BİR DAHA OLMASIN’
Söz konusu deneylerin bilimsellikle ilgilisinin olmadığına da işaret eden Müller, “Olayın meydana geliş şekli hepimizi sarstı. Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği’nin (EUGT) çalışmasına yönelik tüm aşamaları analiz edip gerekli dersleri çıkaracağız. Kaybettiğimiz güveni geri kazanmamız zaman alacak. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekeni yapmalıyız” dedi. Müller’in bu açıklamaları Eylül 2015’te patlak veren dizel skandalının ardından verilen demeçlerin neredeyse tamamen aynısıydı. O dönem VW’nin CEO’su olan Martin Winterkorn yaşanan skandalların ardından apar topar istifa edip koltuğunu Matthias Müller’e devretti. Ancak yapılan yorumlarda Müller’in yaşanan skandalları kontrol etmekte zorlandığı ve şirketi kriz havasından çıkarmak yerine bir skandaldan diğerine düşürdüğü belirtiliyor.
ŞİRKET HİSSELERİ YÜZDE 4.5 DEĞER YİTİRDİ
Gazete Habertürk'ün haberine göre Volkswagen’in tartışmalı test olayı şirket hisselerine de yansıdı. Şirket hisseleri son beş günde yüzde 4.5 değer yitirirken yatırımcıların olaya çok fazla tepki göstermediği görüldü.
ASTLAR GÖREVDEN ALINDI
Volkswagen CEO’su Matthias Müller, tartışmalı dizel testlerine yönelik detaylı araştırmalar yapılacağını belirterek yaşananların şirket içerisinde sonuçlarının olacağını açıkladı. Bu açıklamasına ek olarak şirketin dış iletişimden sorumlu yöneticilerinden Thomas Steg’in görevine son verildiğini duyurdu. Müller açıklamasında Steg ile karşılıklı olarak görüştüklerini ve Steg’in yaşananlara yönelik tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, “Bu kararını saygıyla karşıladık” dedi. Ancak Müller’in bu açıklamasına tepkiler gecikmedi. Yapılan duyurularda yaşanan skandallar sonucunda şirkette düşük seviyeli yöneticilerin görevden alınmasına karşın üst yönetici kadrosuna büyük ölçüde dokunulmaması eleştiriliyor.
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