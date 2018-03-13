Volkswagen'den 20 milyar euroluk tarihi adım

Volkswagen, elektrikli otomobil üretimi yapacak fabrika sayısını 2022 sonuna kadar 16'ya çıkaracak.

Alman devi 2025 yılına kadar, Audi, Porsche, Skoda ve Seat gibi 12 markası ile yıllık 3 milyon adet elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Volkswagen bu kapsamda önemli bir anlaşmaya da imza attı. Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli otomobiller için en kritik parçalar olan pil hücresi ve benzer teknolojilerin tedariği konusunda Avrupa ve Çin pazarına yönelik olarak birlikte çalışılacak firmaların seçildiği duyuruldu. Şirket bu firmalardan toplam 20 milyar dolarlık alım yapılacak.

Benzer bir anlaşmanın önümüzdeki dönemde Kuzey Amerika pazarı için de imzalanması bekleniyor.



VW CEO'su Matthias Mueller, önümüzdeki yıldan itibaren 'neredeyse ayda bir' yeni bir elektrikli modelin piyasaya çıkarılacağını belirterek, dünyadaki en geniş elektrikli filoya sahip marka olmayı amaçladıklarını kaydetti.



VW 2025 yılına kadar 80 yeni elektrikli aracı piyasaya çıkarmaya ve 2030 yılına kadar da 300 modelin tümünde bir elektrikli alternatif sunmayı planlıyor.

Şirketin elektrikli araçları I.D. alt markası ile satışa çıkacak. İlk markası ise 2020'de piyasaya çıkacak olan Neo olacak. Öte yandan Audi ise tamamen elektrikli modeli E-Tron SUV'u bu yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefliyor.