Almanya'da yerel yönetimlere dizel araçları trafikten alıkoyma yetkisi veren Federal İdare Mahkemesi kararına Volkswagen'den karşı hamle geldi.

Dizel arabalarının geleceğiyle ilgili şüpheye düşen Alman müşterilerini rahatlatmak isteyen Volkswagen, şehir yönetimlerinin hava kirliliği limitlerini karşılamak maksadıyla arabaları trafikten men edilenler için değişim imkanı verecek.

Şirket, Volkswagen bayilerinden 1 Nisan tarihinden yıl sonuna dek satın alınan yeni dizel arabaların 3 yıl garanti kapsamında olacağını belirtti. Aracın trafikten men edilmesi durumunda araç sahibinin bayiye giderek yasaklanmamış bir modelle değişim yapabileceğini açıkladı.

Bunun yanı sıra, Volkswagen, yeni ve daha temiz modellerle değiştirilebilmesini sağlayan teşvik kapsamında şimdiden eski model 170 bin dizel arabanın geri alındığını da duyurdu.

ABD'DE 350 BİN ARACI GERİ ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Volkswagen'in dizel emisyon testlerinde hile yaptığı ortaya çıkmış ve sonrasında diğer otomobil üreticilerine yapılan testlerde de test değerlerinde tahrifat yapıldığı belirlenmişti.

ABD yargısından ağır cezalar alan Volkswagen, ABD'deki 350 bin aracı geri alarak 7.4 milyar dolarlık bir maddi külfet yaşamıştı.

Öte yandan, ortaya çıkan skandal nedeniyle başta Almanya olmak üzere Avrupa'da da otomobil üreticilerine yönelik incelemeler artmıştı. Çevreci gruplar ise art arda eylemler yaparak havayı kirleten ve sağlık sorunlarına yol açan dizel standartlarına sahip araçların yasaklanmasını istemişti.

Otomobil üreticileri de dizeli kademe kademe azaltma ve elektrikli teknolojiyi güçlendirme yönünde adım atıyor zira dünya genelinde dizel satışlarında da büyük düşüş yaşanıyor.

Alman yargısı hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlere dizel arabaların yasaklanabilmesini sağlayan bir hükme karar vermesinin ardından yeni dizel arabaların normal sürüş koşullarında da kirlilik standartlarını karşılaması şart.

Avrupa Birliği'nin sera gazıyla ilgili daha da sıkılaşan koşullarına ayak uydurmak için dizel motorların var olması gerektiğini belirten Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi firmalar; dizel teknolojisinin sağlığa zararlı nitrojen oksitin elimine edilmesi için daha pahalı emisyon kontrollerine ihtiyaç duyduğunu ancak küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından olan karbon dioksit salınımını çok daha az yaptığını vurguluyor.