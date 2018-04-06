Bu hafta SSD üreticilerinin kozlarını paylaşmasına ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz iki günde Adata ve Kingston’ın yeni SSD’lerini tanıtmasının ardından, bugün de Western Digital (WD) tarihinin en hızlı diskini satışa sundu.

WD’nin yeni Black NVMe SSD’si 3.400 MB/sa okuma, 2.800 MB/sa yazma hızına sahip. Bu değerler, Samsung 960 Pro’nun 3.500 MB/sa okuma, 2.100 MB/sa yazma hızlarıyla karşılaştırıldığında bir hayli hızlı.

Depolama şirketi, bu hızlara erişmesini geliştirdiği yeni 3D NAND bellek teknolojisi ve sıralı ön bellekleme kontrolcüsüne borçlu olduğunu açıkladı. Bunların dışında, WD yeni SSD diskinin en iddialı rakiplerinden yüzde 25 - yüzde 50 seviyesinde daha yüksek enerji verimliliği sağladığını iddia etti.

WD’ın yeni Black NVMe SSD diskler farklı depolama seçenekleriyle satışa sunuldu. 250 GB’lık model 119 dolar, 500 GB’lık model 229 dolar, 1 TB’lık model ise 449 dolar fiyat etiketine sahip.