WhatsApp'e mesajları herkesten silme özelliği geldi! Artık pişman olunan mesajlar iptal edilebilecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, bugüne kadar kullanıcılarına gönderdikleri mesajları silme şansı sunmuyordu. Silinen mesajlar, yalnızca kullanıcının ekranından kaldırılırken, karşı taraf silinen iletileri görmeye devam ediyordu.

Uygulamaya gelen yeni bir güncelleme, mesajların karşı tarafın ekranında da görünmemesini mümkün kıldı. Fakat gönderdiğiniz mesajları karşı tarafın görmemesini istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. WhatsApp iletilerin sunuculara aktarılmadan önce 'herkes için silinmesine' olanak tanıyor.

Kademeli olarak sunulan güncelleme henüz dünyadaki tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşmış değil.

Herkes için silme fonksiyonu metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf, GIF, video, belge ve sesli mesaj gönderileri için de uygulanabiliyor. Fakat kullanıcıların iletiyi gönderdikten 7 dakika içerisinde silmesi gerekiyor.

WHATSAPP MESAJLARI NASIL SİLİNİR?

Uygulamanız söz konusu fonksiyonla güncellendikten sonra, silmek istediğiniz mesajı basılı tutarak seçmeniz ve ekranın üst kısmında yer alan 'Sil' tuşuna dokunmanız gerekiyor. Karşınıza çıkacak açılır pencereden ulaşabileceğiniz 'herkesten sil' seçeneği iletinin karşı tarafın telefonundan da silinmesini sağlayacak. İletileri karşı tarafın telefonundan da silme fonksiyonunu yalnızca birebir sohbette değil, grup konuşmalarında da kullanmak mümkün.

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