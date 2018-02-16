WhatsApp'ta son dakika... Dünyanın en çok kullanılan yazılı/görüntülü sohbet uygulaması WhatsApp'ın son güncellemesiyle birlikte gelen "Herkesten Sil" özelliği, bilindiği üzere bir kişiye veya gruba gönderilen mesajı kimsenin göremeyeceği şekilde siliyordu. Ancak bu özellikte bir açık keşfedildi.

Ortaya çıkan bu açıkla birlikte, Herkesten Sil özelliğinin aslında tam olarak henüz çalışmadığı ortaya çıkarıldı. Keşfedilen bu küçük açık, üçüncü parti bir uygulama gerektirmeden yalnızca WhatsApp üzerinden sildiğiniz bir mesajın görüntülenmesine yol açıyor.

WhatsApp'ın Herkesten Sil özelliğinde keşfedilen açık şu şekilde çalışıyor;

Bir kişiye gönderdiğiniz mesajı silmeden önce karşıdaki kişi alıntılayarak size cevap verdiyse, bu mesajı silseniz de alıntı kutusunda o mesaj duruyor. Yani Herkesten Sil yaptığınız mesaj, silindi olarak görülse de, alıntı kutusunda mesajınız olduğu gibi duruyor.

WHATSAPP HERKESTEN SİL ÖZELLİĞİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

WhatsApp, yaptığı son güncellemeyle birlikte uygulamaya "Herkesten Sil" özelliğini getirmişti. Getirilen bu özellik sayesinde kullanıcılar yanlışlıkla gönderdiği veya silmek istediği bir mesajı gönderdikten sonra 7 dakika içinde silebiliyor.

Silinen bu mesaj, başka hiçbir yerde görünmüyor ve hem sizden hem de karşıdaki kişiden silinmiş oluyor. Mesajı silmek için, mesajın üzerine dokunarak "Sil" butonuna dokunun ve ardından da "Herkesten Sil" seçeneğine dokunun.

Bu işlemleri yaptıktan sonra mesajınız silinecek ve yerinde "Bu mesaj silindi" ifadesi yer alacak. Böylece mesaj hem sizden hem de karşıdaki kullanıcıdan kalıcı olarak silinmiş olacak.