WhatsApp kullanıcıları, ‘Martinelli’ isimli bir videonun siber korsanlar tarafından yayıldığını belirten ve arkadaşlarını uyarmalarını isteyen bir mesaj almaya başladı. Ancak söz konusu videonun gerçekte var olmadığı ortaya çıktı.

Birçok insan arkadaşlarını ve sevdiklerini korumak için bu sahte uyarıyı elden ele yayıyor. WhatsApp kullanıcıları arasında hızla yayılan uyarıda bahsi geçen Martinelli videosu gerçek olmadığı gibi, bu yalan haberin yaklaşım bir yıldır ortada dolaştığı belirtiliyor.

WhatsApp’tan gönderilen videolar genellikle güvenliler ancak bir videoyu izlemek için herhangi bir bağlantıya yönlendiren mesajlara tıklanmaması gerekiyor.

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Söz konusu Martinelli videosu uyarısının yanı sıra, aynı mesajda bir de WhatsApp Gold hakkında bir uyarı var. Bu uyarı, kullanıcıları hesaplarını WhatsApp Gold’a yükseltmelerini söyleyen mesajlara güvenmemeleri gerektiği yönünde uyarıyor. Bu uyarı doğru olduğu gibi, güvenlik uzmanları tarafından da uzun zamandır dile getiriliyor.

WhatsApp Gold yalanı yıllardır kulaktan kulağa yayılıyor. Sözde yeni üyelik türü, kullanıcılara birçok yeni özellik sağlayacağını iddia ediyor. Bağlantıya tıklayan kullanıcılar ise her seferinde zararlı yazılımların yüklü olduğu sitelere yönlendiriliyor.

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