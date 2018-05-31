Avrupa Birliği tarafından 25 Mayıs’ta yürürlüğe sokulan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), dijital servislerin çocuklara ait verileri işlemesini ve paylaşmasını çoğunlukla kısıtlıyor.

Bundan yola çıkan WhatsApp, 16 yaşından küçüklerin anlık mesajlaşma servisini kullanmaya devam etmesi için ebeveyn ya da vasi onayına ihtiyaç duymaya başladı.

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Daha önce yaş sınırı 13 olan WhatsApp, 25 Mayıs itibarıyla yaşını doğrulamayan kullanıcıları servisten ihraç etmeye başladı. Aksi takdirde bu kullanıcıların verilerinin işlendiği ve/veya paylaşıldığı ortaya çıkarsa, çatı şirketi Facebook milyarlarca dolar ceza ödemek durumunda kalabilir.

Başta Facebook olmak üzere, çatısında bulunan Instagram ve WhatsApp gibi popüler servisler, GDPR kapsamında kullanıcılara haklarında topladığı tüm verileri indirme şansı sunuyor.

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GDPR, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren dijital servislere 16 yaş sınırı getirse de, Avrupa ülkeleri bu yaş sınırını kendi yasaları çerçevesinde özelleştirme hakkına sahipler. İsteyen ülkelerin yaş sınırının yeniden 13 olarka uygulanmasını sağlayabilecek.